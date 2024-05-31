Происшествия

Великолучанин украл планшет из магазина и попался росгвардейцам

Мужчину, подозреваемого в краже планшета из магазина, задержали росгвардейцы в Великих Луках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото: управление Росгвардии по Псковской области

30 мая около 12:00 экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение о краже из магазина на улице Вокзальной.

Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали великолучанина, который похитил из торгового зала планшет стоимостью 9499 рублей.

По факту кражи проводится проверка.