Происшествия

Двух иностранцев выдворят за пределы России за нахождение в Себежском районе без документов

Двух граждан Молдовы приговорили к выдворению из России за нахождение в Себежском районе без документов. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов области.

8 июня пограничники в ходе контроля на пункте пропуска «Бурачки» выявили двух граждан Республики Молдова. В ходе разбирательства в отделе по вопросам миграции МО МВД РФ «Себежский» установлено, что иностранцы нарушили режим пребывания на территории Российской Федерации - у них не было действующей миграционной карты.

Суд признал иностранцев виновными в совершении правонарушения и подвергнул их административному наказанию в виде штрафа в размере 2000 рублей, с принудительным выдворением за пределы Российской Федерации.