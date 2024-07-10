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Происшествия

Обманутые псковичи отдали мошенникам около шести миллионов рублей

15.07.2024 12:59|ПсковКомментариев: 0

Около шести миллионов рублей лишились жители Пскова после звонков злоумышленников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМДВ России по Псковской области.

По версии следствия, звонившие представлялись брокерами, сотрудниками банковской сферы и правоохранительных органов. Под предлогами предоставления дополнительного заработка в Интернете и предотвращения попыток несанкционированного оформления кредитов мошенники завладели сбережениями граждан.

Другими жертвами злоумышленников стали пользователи сайта «Госуслуги» из Пскова и Великих Лук. Мошенники получили доступ к личным кабинетам людей с последующим блокированием их учетных записей.

Потерпевшие обратились за содействием в полицию. Обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел.

Полиция рекомендует жителям региона проявлять максимальную осмотрительность при общении с неизвестными лицами в Сети или по телефону и не поддаваться на различные уловки злоумышленников.

Теги: #мошенники
Источник: Псковская Лента Новостей
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