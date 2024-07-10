Происшествия

Дом на две семьи горел в Пыталово

Нежилой дом на две семьи загорелся в Пыталово. Предварительная причина возгорания — неосторожное обращение с огнем неустановленного лица. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: МЧС Псковской области

Информация о пожаре в доме №5 на улице Пионерской поступила в ведомство в 10:58. К ликвидации возгорания было привлечено 5 специалистов, 2 единицы техники.

Пожарным удалось спасти 1/2 часть дома, огонь повредил кровлю, вторая часть дома выгорела.