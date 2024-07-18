Происшествия

Баня сгорела в гдовской деревне Кунесть

Два техногенных пожара произошло на территории Псковской области за 29 июля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области

Первый пожар произошел в 17:39 в деревне Кунесть Гдовского района. Сгорела баня. Предположительной причиной возгорания стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования. Благодаря оперативным действиям пожарных удалось спасти жилой дом.

Второе возгорание было зафиксировано в 2:27 в поселке Красный Луч Бежаницкого муниципального округа. Огнем уничтожен гараж. Согласно предварительным данным, пожар произошел из-за короткого замыкания в зарядном устройстве электровелосипеда. Огнеборцы спасли жилой дом и две хозяйственные постройки.

Оба пожара оперативно ликвидированы. В результате происшествий никто не пострадал. Ущерб и обстоятельства пожаров устанавливаются. МЧС России по Псковской области напоминает гражданам о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности.