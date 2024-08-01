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Происшествия

Пожар в бане произошёл в Дедовичах

05.08.2024 12:27|ПсковКомментариев: 0

Пожар в бане произошёл из-за неисправностей электросети в Дедовичах в минувшие выходные. А в Новосокольниках не удалось остановить распространение огня, сгорело помещение. О пожарах в прошедшие выходные Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Первый пожар произошёл 3 августа в Новосокольниках на улице Октябрьской. Пожарным службам сообщили о нём в 19:29. В ходе распространения огня сгорела хозяйственная постройка. Предположительной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнём.

Второй пожар произошёл вечером 4 августа в Дедовичах на улице Александра Невского. Возгорание произошло в бане. Огонь уничтожил кровлю по всей площади помещения, но благодаря оперативной работе пожарных МЧС России саму баню удалось спасти. Предположительная причина пожара – аварийный режим работы электросети в хозяйственной постройке.

Теги: #пожар #МЧС
Источник: Псковская Лента Новостей
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