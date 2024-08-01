Происшествия

12 лет лишения свободы получил наркоторговец в Пскове

Псковский областной суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Московской области о контрабанде и покушении на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере. Об этом Северо-Западная транспортная прокуратура сообщила в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Северо-Западная транспортная прокуратура / Telegram-канал

В мае 2023 года мужчина незаконно переместил через таможенную границу более 49 кг наркотического средства гашиш и 826 г каннабиса. Наркотики перевозились в бензобаке автомобиля.

Суд приговорил виновного к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.