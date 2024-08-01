Происшествия

Житель Гдовского района лишился свободы за обман пенсионеров

Житель Гдовского района лишился свободы за мошенничество, а именно совершение четырех преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное организованной группой в особо крупном размере). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Как установлено судом, в период с ноября по декабрь 2023 года подсудимый, исполняя роль курьера, действуя в составе организованной группы, похищал денежные средства у граждан пожилого возраста.

Преступный план предусматривал осуществление звонков на стационарные и мобильные телефоны потерпевших. Целью данных звонков было сообщение заведомо ложных сведений о несуществующих фактах ДТП, якобы совершенных по вине их родственников и близких. Это делалось для получения согласия потерпевших на передачу денежных средств и иного имущества лицам, выполняющим роль курьеров, за освобождение их родственников или близких от уголовной ответственности. Кроме того, планировалось перечисление части похищенных у потерпевших денежных средств на банковские счета, указанные руководителем организованной группы.

В судебном заседании подсудимый частично признал свою вину, не согласившись с обвинением в совершении преступления организованной группой, так как он не знал других лиц и не общался с ними. Он получал координаты, на такси добирался до указанного адреса, забирал деньги и переводил их на банковские карты. За свою работу он получал от 5000 до 15000 рублей.

Суд назначил мужчине наказание по совокупности преступлений в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В пользу потерпевших в счет возмещения имущественного ущерба взыскано 595 000 рублей.