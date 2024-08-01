Происшествия

Мужчина в Островском районе пытался откупиться от ответственности за дачу взятки

Мужчина предстанет перед судом за дачу взятки сотруднику полиции в Псковской области (часть 3 статьи 291 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

Фото: СУ СК РФ по Псковской области

По версии следствия, 5 июня обвиняемый дал взятку в сумме 20 000 рублей оперуполномоченному ОМВД России по Островскому району за непривлечение его к уголовной ответственности по факту совершенного ранее покушения на дачу взятки сотруднику ГИБДД.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.