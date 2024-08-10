Происшествия

Следователи проводят проверку по сообщению о гибели пенсионера в Новосокольниках

Проверку по сообщению о гибели мужчины при пожаре проводят в Новосокольниках. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в СУ СК РФ по Псковской области.

Фото: СУ СК РФ по Псковской области

11 августа в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на месте пожара в жилом доме, расположенном в городе Новосокольники, тела 71-летнего мужчины с признаками воздействия высоких температур.

По полученной информации, причиной возгорания могло послужить неосторожное обращение с огнем, предположительно, непотушенный окурок. Иные лица в ходе пожара не пострадали.

В настоящее время назначены медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.