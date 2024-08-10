Происшествия

Администрация выплатит компенсацию покусанной бездомной собакой 9-летней девочке в Пыталовском округе

Проверку по факту нападения собаки без владельца на несовершеннолетнюю жительницу Пыталовского муниципального округа провела прокуратура. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что в январе этого года в поселке Белорусский на 9-летнюю девочку во время прогулки напала бездомная собака. В результате ребенку были причинены телесные повреждения.

Поскольку полномочия по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Пыталовского округа осуществляет местная администрация, прокуратура района в интересах несовершеннолетней направила в Пыталовский районный суд исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда.

Исковые требования прокурора суд удовлетворил. С администрации Пыталовского муниципального округа в пользу несовершеннолетней взыскана компенсация морального вреда в размере 25 000 рублей.