Происшествия

Фейковое голосовое сообщение от Михаила Ведерникова создали мошенники

Фейковое голосовое сообщение от имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова распространяли по социальным сетям мошенники. Об этом сообщил начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».

«Это был или дипфейк, или вырезали из каких-то его выступлений, и прямо с его голосом отправили голосовое сообщение», - рассказал Виталий Рахманов.

Он отметил, что в скором будущем мошенники могут начать подделывать видеозвонки. Однако добавил, что пока у них нет доступа к таким ресурсам.