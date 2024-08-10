Фейковое голосовое сообщение от Михаила Ведерникова создали мошенники 

Фейковое голосовое сообщение от имени губернатора Псковской области Михаила Ведерникова распространяли по социальным сетям мошенники. Об этом сообщил начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов в объединенном пресс-центре Псковской Ленты Новостей и радиостанции «ПЛН FM».
«Это был или дипфейк, или вырезали из каких-то его выступлений, и прямо с его голосом отправили голосовое сообщение», - рассказал Виталий Рахманов.
Он отметил, что в скором будущем мошенники могут начать подделывать видеозвонки. Однако добавил, что пока у них нет доступа к таким ресурсам.