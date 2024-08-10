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Происшествия

Два великолучанина нашли банковскую карту и попали под уголовное дело

13.08.2024 18:09|ПсковКомментариев: 0

Два великолучанина подозреваются в краже денег с банковской карты (пункт «г» части 3 статьи 158 «Кража» УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области. 

В полицию с заявлением о хищении обратилась 42-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что потеряла свой мобильный телефон и банковскую карту. Именно с нее и стали списываться деньги - неизвестный оплачивал свои покупки в магазине. В результате со счета было похищено более 2 600 рублей.

Полицейские установили подозреваемых, ими оказались два великолучанина - 1989 и 1994 годов рождения.

В настоящий момент расследование уголовного дела продолжается.

Теги: #умвд россии по псковской области
Источник: Псковская Лента Новостей
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