Происшествия

Псковича подозревают в краже шести тонн рельсов под Гатчиной

Кражу деталей железнодорожного пути раскрыли в Ленинградской области, подозреваемым оказался 45-летний житель Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Фото здесь и далее: управление на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники транспортной полиции по подозрению в совершении тайного хищения отрезков остродефектных железнодорожных рельс и остряков марки Р-65, складированных на участке девятого пути железнодорожной станции Гатчина - Товарная-Балтийская, выявили жителя Псковской области.

Установлено, что злоумышленник заранее приметил возле железной дороги стальные балки и решил присвоить их себе. Фигурант при помощи рельсовой тележки за несколько раз перевез металлические конструкции общим весом порядка 6 тонн в пункт приема металла, расположенный неподалеку, где сдал их, а вырученные денежные средства потратил на личные нужды.

Выяснено, что похищенные элементы железнодорожного пути не были в эксплуатации и предназначались для дальнейшей утилизации железнодорожной компанией.

Сумма ущерба, причиненного транспортной организации, составила более 100 тысяч рублей.

Дознавателем группы дознания Санкт-Петербург-Балтийского линейного отдела МВД России на транспорте в отношении гражданина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

В отношении фигуранта избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.