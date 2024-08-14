Происшествия

Гражданина Молдовы поймали на госгранице в Себеже без документов и выдворили за пределы РФ

Гражданина Республики Молдовы выдворили из Себежа за пределы России из-за нарушения миграционного законодательства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Из материалов дела об административном правонарушении следует, что 11 августа сотрудники отдела пограничной комендатуры в городе Себеже пограничного управления ФСБ России по Псковской области при прохождении пограничного контроля на МАПП «Бурачки» выявили гражданина Республики Молдова. В ходе разбирательства в отделе по вопросам миграции МО МВД РФ «Себежский» было установлено, что этот гражданин нарушил режим пребывания на территории Российской Федерации, у него отсутствовали документы, подтверждающих право на пребывание в Российской Федерации (отсутствие действующей миграционной карты).

В судебном заседании мужчина признал вину в совершении инкриминируемого правонарушения, просил о назначении административного наказания без выдворения за пределы Российской Федерации, ссылаясь на наличие жены и детей, которые являются гражданами Российской Федерации.

Суд признал виновным гражданина Республики Молдова и назначил ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 2000 рублей, с принудительным административным выдворением за пределы Российской Федерации.

При назначении административного наказания суд учел, что наличие у иностранного гражданина родственников, имеющих вид на жительство либо гражданство Российской Федерации и проживающих на ее территории, не освобождает иностранного гражданина от обязанности соблюдать миграционное законодательство страны пребывания и не является основанием к невозможности применения к нему наказания в виде административного выдворения за ее пределы.