Происшествия

Веранда многоквартирного дома горела в островской деревне Плодопитомник

Веранда многоквартирного жилого дома загорелась в деревне Плодопитомник Островского района 14 августа. Предварительная причина возгорания — короткое замыкание электросети в помещении веранды. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Информация о пожаре на улице Порховской поступила в ведомство в 14.05. К ликвидации возгорания было привлечено 5 специалистов, 2 единицы техники.

Пожарным удалось спасти жилой дом и хозяйственную постройку, огонь повредил стены веранды, имущество, обрешетку кровли.