Происшествия

Сотрудники ОМОН обезвредили четыре снаряда времён войны в Пскове

Снаряды времён Великой Отечественной войны обезвредили сотрудники ОМОН «Кром» управления Росгвардии по Псковской области на приусадебном участке в Пскове 14 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Снаряды обнаружили во время проведения земляных работ у дома на улице Козий Брод. Сотрудники инженерно-технического отделения ОМОН «Кром» идентифицировали четыре артиллерийских снаряда калибра 45 мм времён Великой Отечественной войны.

После этого специалисты вывезли снаряды на специализированный полигон, где уничтожили их с помощью использования накладного заряда.