Происшествия

Пенсионер с возможной потерей памяти пропал в Великих Луках

75-летний великолучанин Владимир Шестеркин с возможной потерей памяти 20 августа ушел из дома и не вернулся. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы: рост 167 сантиметров, нормального телосложения, седые волосы, карие глаза. Одет был в серую куртку, синюю рубашку в красную полоску, синие джинсы, чёрные туфли, на голове чёрная кепка.

Информацию, которая поможет найти пропавшего, можно сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.