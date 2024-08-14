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Пенсионер с возможной потерей памяти пропал в Великих Луках

22.08.2024 09:55|ПсковКомментариев: 0

75-летний великолучанин Владимир Шестеркин с возможной потерей памяти 20 августа ушел из дома и не вернулся. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы: рост 167 сантиметров, нормального телосложения, седые волосы, карие глаза. Одет был в серую куртку, синюю рубашку в красную полоску, синие джинсы, чёрные туфли, на голове чёрная кепка.

Информацию, которая поможет найти пропавшего, можно сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.

Теги: #пропал человек #Лиза Алерт Псков
Источник: Псковская Лента Новостей
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