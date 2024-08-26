Происшествия

Великолучанину грозит два года лишения свободы за избиение на парковке

Уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Великих Лук, который умышленно избил мужчину на парковке и причинил ему лёгкий вред здоровью, направил в суд прокурор города Великие Луки Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре города Великие Луки.

Следствие установило, что в конце мая 2024 года потерпевший припарковал свой автомобиль недалеко от дома. Его заметил обвиняемый и сделал замечание, так как посчитал, что вышеуказанный автомобиль припаркован слишком близко к его автомобилю и мешает выходу пассажиров из него. Между двумя мужчинами начался словесный конфликт.

В ходе развития конфликта обвиняемый взял из дома биту и нанёс ей не менее одного удара в области головы оппонента. Мужчина причинил лёгкий вред здоровью потерпевшего. В соответствии с пунктом «в» части 2 статьи 115 УК РФ (причинение легкого вреда здоровью человека с применением предмета, используемого в качестве оружия) предусматривается санкция в виде лишения свободы сроком до двух лет.