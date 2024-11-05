Общество

Россиянам назвали стаж для больничного в сумму среднего заработка

Работник может претендовать на выплату больничного в размере полной суммы среднего заработка после восьми лет трудового стажа, при стаже от пяти до восьми лет — на 80% среднего заработка, а при стаже менее пяти лет — лишь на 60% заработка, рассказала сенатор Наталия Косихина.

«Многих работников, которые работают очно, волнует вопрос о получении размера пособия за период временной нетрудоспособности. Здесь стоит подчеркнуть, что размер пособия будет зависеть от стажа и среднего заработка: если человек имеет официальный стаж менее пяти лет, то он может претендовать на 60% среднего заработка, если от пяти до восьми лет — 80%, а если его стаж превышает восемь лет, то он может претендовать на полную сумму среднего заработка. Также человек может претендовать на размер пособия при необходимости осуществления ухода за больным ребёнком», — напомнила Косихина.

Сенатор добавила, что документом, являющимся основанием для назначения больничного, является лист нетрудоспособности, который выдается лечащим врачом в электронном виде, пишет РИА Новости.

«Получить лист нетрудоспособности можно как в государственной, так и частной поликлинике с лицензией на медицинскую деятельность», — добавила парламентарий.