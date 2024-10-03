Происшествия

Двоих псковичей задержали за кражу продуктов и товаров для дома

Двоих псковичей задержали за кражу товаров из магазина на сумму 10 тысяч рублей 7 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Росгвардии по Псковской области.

Фото: управление Росгварии по Псковской области

Около 17:00 экипажу группы задержания отдела вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на Рижском проспекте – сработала кнопка тревожной сигнализации.

Прибыв на объект, росгвардейцы задержали 40-летнего псковича и 38-летнюю псковичку, которые похитили из торгового зала продукты питания и вещи для дома.

Росгвардейцы доставили граждан в территориальный отдел полиции. Похищенное было изъято.