ЖКХ

Порядка 20 коммерческих организаций в Пскове не получили тепло

Порядка 20 коммерческих организаций в Пскове не получили тепло. Об этом директор муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Абонентов 20, не связанных с жильем и соцсферой, то есть примерно 20 коммерческих предприятий, у которых есть технические противопоказания для подачи тепла и извечный вопрос - большие задолженности за тепло», - пояснил директор предприятия.

Игорь Максимов пояснил, что задолженности за отопление являются важным критерием для подачи тепла, поскольку именно на средства, полученные за оказанную услугу, предприятие может существовать.