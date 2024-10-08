Общество

Учитель из великолукской школы стала победителем международной премии

Педагог дополнительного образования великолукской школы №6 Наталья Ермакова стала победителем международной премии в области событийного туризма Russian Event Awards-2024. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по образованию Псковской области.

Фото: комитет по образованию Псковской области

Ее проект «Музейная интерактивная площадка "Комната русского быта и фольклора"» признан одним из лучших.

«Поздравляем Наталью Ермакову с заслуженной наградой! Этот проект - яркое доказательство того, что в Псковской области развивается событийный туризм, основанный на богатой истории и культуре нашего региона», - выразили поздравления в комитете.

Ранее сообщалось, что лауреатами премии стали два проекта Театрально-концертной дирекции Псковской области.