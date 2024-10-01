Общество

Почти 13 тысяч детей отдохнули летом в лагерях Псковской области

12 860 детей отдохнули и оздоровились в лагерях Псковской области за летний период. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в управлении Роспотребнадзора по Псковской области.

Летом 2024 года в регионе работали 139 оздоровительных учреждений, включая 13 загородных лагерей и 119 дневных лагерей. В них отдохнули и оздоровились 12 860 детей, в том числе 581 ребенок с ограниченными возможностями.

66 юных псковичей посетили морские лагеря: 30 детей побывали в «Артеке» в Крыму, а 36 — в лагере «Смена» в Краснодарском крае.

Роспотребнадзор следил за санитарным состоянием лагерей. Сотрудники Роспотребнадзора исследовали 263 пробы питьевой воды. Также проверили 46 проб пищи по физико-химическим, санитарно-химическим и микробиологическим показателям, включая мясо птицы. Готовую еду исследовали на калорийность и микробиологию.

За всё лето не произошло массовых отравлений или групповых инфекций. Летняя оздоровительная кампания прошла успешно, заключили в управлении.