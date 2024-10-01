ЖКХ

Три многоквартирных жилых дома в Пскове не подключили к подаче тепла

Три многоквартирных жилых дома в Пскове не получили тепло из-за неготовности внутридомовой сети. Об этом сообщил директор муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Практически до всех объектов в городе Пскове подведен теплоноситель. По нашим данным, из жилья, а мы отапливаем 1450 многоквартирных домов, три дома мы не допустили до подачи теплоносителя по причине неготовности внутридомовой сети, а в основном вся социальная сфера Пскова подключена к теплу», - сказал Игорь Максимов.

Директор предприятия пояснил, что эти дома относятся к старому жилому фонду.

«Есть проблемы в двух школах, которые до сих пор находятся на капитальном ремонте. В школу №23 мы теплоноситель подали, но думаю, сегодня тепло не во всей школе», - добавил Игорь Максимов.