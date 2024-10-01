Общество

66 просветителей из Псковской области претендует на награду Знание.Премия

Просветительская награда Знание.Премия Российского общества «Знание» собрала 15 700 заявок из 89 регионов России и 56 зарубежных стран. В ноябре экспертный совет отберет шорт-лист награды в 17 номинациях. На награду претендует 66 просветителей Псковской области – это 75 место среди регионов России и 6 место по Северо-Западному федеральному округу. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Российском обществе «Знание».

Десятку лидеров по количеству заявок составили Москва (2 151), Санкт-Петербург (751), Московская область (544), Республика Татарстан (373), Краснодарский край (366), Самарская область (361), Ростовская область (334), Иркутская область (303), Чувашская республика (271), Саратовская область (268).

Среди соискателей от региона в номинации «За вклад в сохранение семейных ценностей» — психолог областной больницы Наталья Поликарпова, которая использует телесно ориентированные практики, чтобы улучшить психологический климат в семьях пациентов. Она работает с супругами, помогая им предотвращать кризисы и создавать здоровую для воспитания детей атмосферу.

За вклад в просвещение в сфере «Наука и Технологии» на премию претендует директор великолукского промышленного технопарка Ирина Белова, которая занимается популяризацией технологического предпринимательства: ведет эфир на местном радио и читает лекции о российских изобретателях, а также проводит авторские акселераторы, где делится способами генерации технологических идей.

В той же номинации участвует директор благотворительного фонда Максим Савельев, который реализует проект по обучению компьютерной грамотности детей и подростков, находящихся под опекой служб социальной реабилитации. Ребята не только учатся работать с текстовыми, графическими редакторами, программами монтажа, но и узнают о безопасном поведении в интернете, защите персональных данных, а также получают навыки, необходимые для интеграции в общество.

«В четвертом сезоне география Знание.Премия расширилась: год назад конкурс привлек просветителей из 32 зарубежных стран, а в этом году их количество достигло 56. Восток представлен Китаем, Индией, Пакистаном, Ираном. Запад — США, Бразилией, Германией, Францией, Нидерландами. Интерес к награде проявил и Африканский континент. Конкурс охватил людей разных поколений и профессий. Мы получили заявки от школьников, докторов наук, руководителей СМИ, председателей общественных организаций, политологов и многих других. Самому молодому участнику 12 лет, а самому старшему — 87. Мы с нетерпением ждем решения Экспертного совета, чтобы представить стране претендентов на звание просветителей года», — сказал генеральный директор Российского общества «Знание» Максим Древаль.

Самой популярной в стране стала номинация «За просветительскую деятельность в школе» (2 400 соискателей). В своих заявках педагоги подчеркивали, что воспитывают в учащихся гражданскую ответственность: организуют встречи с защитниками Отечества, форумы профилактики экстремизма, учат распознавать исторические мифы через дебаты и беречь природу в экспедициях. Учителя делают вклад в укрепление семейных ценностей: развивают семейное волонтерство, через игровые практики укрепляют коммуникацию детей и родителей, вместе собирают архивные материалы для книг памяти городов-героев.

Также педагоги применяют новые технологии в просветительской деятельности: разрабатывают обучающие приложения в виртуальной и дополненной реальности, используют нейросети, анализируют контент популяризаторов науки и популярных видеоигр.

Второй по популярности номинацией стала «За просветительскую деятельность в университете» (1 757 соискателей). Через просвещение высшие учебные заведения помогают широким слоям населения: организуют волонтерские центры финансовой грамотности, консультируют участковых педиатров, проводят фестивали для людей с ограниченными возможностями здоровья, поддерживают талантливых детей в регионах и помогают им сделать первые шаги в науке, создают онлайн-платформы для профессиональной ориентации, популяризируют научные достижения земляков.

Преподаватели внедряют просветительские практики в работу со студентами: снимают подкасты и видео-лекции о грантовой деятельности и возможностях саморазвития в России, инсценируют исторические события, ходят на производственные объекты, разрабатывают новые экскурсионные маршруты для города.

Просветителей широкого круга профессий объединяет цель — сохранить историю родного края. В рамках одних просветительских проектов работают искусствоведы, культурологи, историки, этнографы, музыковеды, филологи, археологи, а также технические специалисты. Они изучают труднодоступные уголки регионов, восстанавливают виды утерянных артефактов в 3D-редакторах, ищут мастеров умирающих региональных промыслов и снимают мультимедийный контент.

Просветители ряда номинаций оказывают помощь новым и приграничным регионам: дают терапевтические консультации онлайн, читают лекции для военнослужащих, обучают россиян плетению маскировочных сетей, рассказывают в СМИ о подвигах российских военных, передают книги в библиотеки госпиталей, снимают фильмы о жизни людей в условиях СВО.

До 21 октября можно подать заявки на новую номинацию «За вклад в просвещение в сфере «Продвижение русского языка и языков народов Российской Федерации». Участвовать могут учителя, преподаватели, ученые, послы русского языка, авторы, создатели и разработчики учебников и учебных пособий, образовательных программ и курсов, онлайн-платформ и приложений, организаторы форумов, семинаров и культурных мероприятий.