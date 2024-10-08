Общество

В большое путешествие по Псковской области отправятся 100 белорусских студентов

Сто студентов из Республики Беларусь посетят Псковскую область в рамках конкурса «Псковская область. Россия начинается здесь», сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Организатором конкурса выступает Центр молодежи и общественных инициатив Псковской области при поддержке программы Росмолодежи «Больше, чем путешествие».

«В этом году наша область стала пилотным регионом для проведения первого конкурса для молодежи из Республики Беларусь», — напомнил глава региона.

В рамках проекта студенты снимали ролики про исторических личностей и достопримечательности Псковской и Витебской областей, в которых рассказывали, что объединяет эти территории. Лучшие работы определила экспертная комиссия. Студенты отправятся в поездку по значимым местам Псковщины до конца года.

Михаил Ведерников поздравил победителей конкурса.

«Уверен, Псковская область оставит самые яркие и теплые впечатления в ваших сердцах», - добавил губернатор.

Отметим, в будущем победители конкурса также смогут принять участие в реализации совместных международных проектов.