Общество

Умер многократный чемпион СССР по хоккею с мячом Виктор Ломанов

Чемпион СССР и бывший тренер красноярского клуба по хоккею с мячом «Енисей» Виктор Ломанов умер на 72-м году жизни. Об этом 2 ноября сообщил клуб на сайте.

«Виктор уже с молодых лет был лидером команды. Он играл на позиции нападающего. <…> И только травмы помешали ему играть в сборной СССР. Он и закончил почти в 30 лет из-за хронической травмы спины», — говорится в сообщении.

Виктор Ломанов родился 4 февраля 1953 года в Красноярске. Он является старшим братом хоккейного тренера Сергея Ломанова. В «Енисее» отметили, что их манера игры очень похожа.

Он являлся игроком клуба на протяжении 11 сезонов. В составе «Енисея» спортсмен выиграл два золота чемпионата СССР и один Кубок европейских чемпионов.

Закончил карьеру Ломанов в 1981 году, тогда же и перешел на тренерскую работу. Под его руководством «Енисей» заполучил три золота чемпионата СССР и Кубок мира, а также два Кубка европейских чемпионов, пишут «Известия».

В 1992 году он был главным тренером российской сборной. Также Ломанов занимал должность директора «Енисея», работал руководителем дворца спорта «Сокол» и был начальником СДЮСШОР по хоккею с шайбой.