Происшествия

Мужчина с бородой в синей ветровке пропал в псковской деревне Опочицы

40-летний Данила Беляев пропал в деревне Опочицы Псковского района. С 23 октября его местоположение неизвестно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в региональном отделении поискового отряда «ЛизаАлерт».

Ориентировка: «ЛизаАлерт»

Приметы: рост 165 сантиметров, худощавое телосложение, седые короткие волосы, карие глаза, носит бороду.

Одет был в синюю ветровку с капюшоном, серые камуфлированные брюки.

Информацию, которая поможет найти пропавшего, можно сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.