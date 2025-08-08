Происшествия

29 уголовных дел возбудила Псковская таможня за полгода

В первом полугодии 2025 года Псковская таможня возбудила 29 уголовных дел. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщила пресс-секретарь Псковской таможни Наталья Князева.

Пять из них возбуждены по фактам контрабанды наркотических средств и их прекурсоров, общий вес составил более 580 кг.

Также значительное количество уголовных дел возбуждено по фактам контрабанды стратегически важных товаров и ресурсов, совершения валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов.

Предметами уголовных преступлений преимущественно являлись: табачные изделия, наркотические средства, психотропные вещества и прекурсоры, иностранная и российская валюта, отходы и лом черных металлов.

По линии административного производства возбуждено 5776 дел, что на 31% превышает количество возбужденных дел за аналогичный период прошлого года.

Большая часть административных дел возбуждена в отношении физических лиц и составляет 53% от общего числа. На правонарушения в области таможенных правил приходится 90%.

Предметами правонарушений чаще всего являлись: продукция животного и растительного происхождения, легковые автомобили, валюта, табачные изделия, алкогольная продукция, товары народного потребления.

В рамках возбужденных дел об АП взыскано административных штрафов на сумму более 61 млн рублей. В уполномоченные органы передано имущество общей стоимостью более 237 млн рублей.