Происшествия

Жители Псковской области потеряли почти шесть миллионов рублей из-за мошенников

Почти шесть миллионов рублей за день отдали жители Псковской области области в результате обманных действий аферистов, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, ряду жителей Пскова, Великолукского и Гдовского районов звонили неизвестные лица, которые под разными предлогами завладели их сбережениями. В частности, они представлялись сотрудниками банков и других организаций.

В итоге, доверчивые люди, поддавшись на эти уловки, потеряли в совокупности порядка шести миллионов рублей. Они обратились за помощью в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела. В настоящее время все обстоятельства произошедшего уточняются в ходе расследования.