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В России и мире

В Крыму озвучили решение по налогу для туристов

06.04.2019 17:12|ПсковКомментариев: 0

В Крыму озвучили решение по вопросу о налоге для туристов. Об этом пишет агентство «Лента.ру». Власти Крыма отказались участвовать в эксперименте по взиманию курортного сбора. Об этом сообщил министр курортов и туризма региона Вадим Волченко.

Источник: РИА «Новости»

По словам министра, это позволит поддержать турбизнес, который начал активно развиваться после открытия автомобильной части моста через Керченский пролив. Волченко отметил, что сейчас федеральные ведомства готовят соответствующие поправки для внесения в Госдуму.

«Поскольку внесение изменения в федеральный закон - процесс достаточно длительный, а с 1 мая, в соответствии с законом, мы должны были начать его взимать, то было решено рассмотреть вопрос об отсрочке взимания сбора на ближайшей сессии Госсовета Крыма», - добавил он.

Как передает ТАСС, Волченко рассказал, что такое решение было принято после многочисленных обращений со стороны туристического бизнеса. «Отельеры понимают, что курортный сбор принесет некоторые имиджевые и экономические издержки, которые сейчас нежелательны, поэтому они обратились с просьбой об отмене либо отсрочке», - заключил министр.

Теги: #налоги #Крым
Источник: Псковская Лента Новостей
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