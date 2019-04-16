Опубликован список самых лучших советских мультфильмов про путешествия

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru в День рождения киностудии «Союзмультфильм» опросил туристов в социальных сетях, чтобы выяснить, какие советские мультфильмы про путешествия самые лучшие.
10 июня - День рождения киностудии «Союзмультфильм». В 2019 году она празднует 83-ю годовщину.
По результатам исследования Tvil.ru, 41,07% опрошенных назвали мультфильм «Тайна третьей планеты» самым лучшим и вдохновляющим на путешествия советским мультфильмом.
В девятку лучших мультфильмов «Союзмультфильма» вошли «Необычайное путешествие» из серии «Рассказы старого моряка», «Бременские музыканты», «Приключения кота Леопольда», «Приключения Буратино», «Приключения пингвиненка Лоло», «Муравьишка-хвастунишка», «Мореплавание Солнышкина», «Трое на острове».
За мультик «Боцман и попугай» не проголосовал ни один пользователь соцсетей.
1. Тайна третьей планеты, 41,07% *
2. Необычайное путешествие из серии «Рассказы старого моряка», 8,93%
3. Бременские музыканты, 17,86%
4. Приключения кота Леопольда, 7,14%
5. Приключения Буратино, 6,87%
6. Приключения пингвиненка Лоло, 8,93%
7. Муравьишка-хвастунишка, 5,36%
8. Мореплавание Солнышкина, 2,54%
9. Трое на острове, 1,3%
10. Боцман и попугай, 0%
* Процент голосов опроса в социальных сетях