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Опубликован список самых лучших советских мультфильмов про путешествия

Российский сервис бронирования жилья для отдыха Tvil.ru в День рождения киностудии «Союзмультфильм» опросил туристов в социальных сетях, чтобы выяснить, какие советские мультфильмы про путешествия самые лучшие.

10 июня - День рождения киностудии «Союзмультфильм». В 2019 году она празднует 83-ю годовщину.

По результатам исследования Tvil.ru, 41,07% опрошенных назвали мультфильм «Тайна третьей планеты» самым лучшим и вдохновляющим на путешествия советским мультфильмом.

В девятку лучших мультфильмов «Союзмультфильма» вошли «Необычайное путешествие» из серии «Рассказы старого моряка», «Бременские музыканты», «Приключения кота Леопольда», «Приключения Буратино», «Приключения пингвиненка Лоло», «Муравьишка-хвастунишка», «Мореплавание Солнышкина», «Трое на острове».

За мультик «Боцман и попугай» не проголосовал ни один пользователь соцсетей.

Самые лучшие мультики производства «Союзмультфильма»:

1. Тайна третьей планеты, 41,07% *

2. Необычайное путешествие из серии «Рассказы старого моряка», 8,93%

3. Бременские музыканты, 17,86%

4. Приключения кота Леопольда, 7,14%

5. Приключения Буратино, 6,87%

6. Приключения пингвиненка Лоло, 8,93%

7. Муравьишка-хвастунишка, 5,36%

8. Мореплавание Солнышкина, 2,54%

9. Трое на острове, 1,3%

10. Боцман и попугай, 0%

* Процент голосов опроса в социальных сетях