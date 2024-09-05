ЖКХ

Газопровод начали строить в деревне Дурково Псковского района

Началось строительство внутрипоселкового газопровода протяженностью 1,4 км для газификации деревни Дурково Псковского района. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ООО «Газпром межрегионгаз Псков».

Фото: Антон Дымов / «ВКонтакте»

Для надежного газоснабжения проектом предусмотрена установка пункта редуцирования газа.

Новые сети позволят газифицировать 16 домовладений. На сегодняшний день в работе газовой компании находится 13 заявок от жителей этого населенного пункта, 12 из них переведены в договоры. Одновременно планируются работы по строительству сетей в границах участков и подготовке домовладений к приему природного газа.

«На настоящее время построены 500 м газопровода. Закончить строительство данных распределительных сетей мы планируем в конце сентября», - отметил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов.