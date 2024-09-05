Происшествия

Великолучанина отправят в колонию строгого режима за сбыт наркотиков

Великолукским городским судом постановлен приговор в отношении жителя Великолукского района, обвиняемого в незаконном сбыте наркотических средств (часть 1 статьи 228.1 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что 4 декабря 2023 года подсудимый, находясь в городе Великие Луки, продал участвующему в оперативно-розыскном мероприятии «Проверочная закупка» наркотическое средство. Впоследствии покупатель сдал наркотик полиции.

При назначении наказания суд учел предыдущие судимости мужчины за три тяжких преступления и рецидив, а также смягчающие обстоятельства: активное содействие в раскрытии преступления, полное признание вины и раскаяние в содеянном.

Суд признал мужчину виновным в совершении указанного преступления и назначил наказание в виде 4 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Подсудимый взят под стражу в зале суда.