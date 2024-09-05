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Молодая пара из Пскова обогатилась на лжевозвратах в цветочном магазине и ответила в суде

Двое молодых людей в Пскове осуждены за лжевозвраты в магазине цветов (пункт «г» части 3 статьи 158 УК РФ). Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили прокуратуре Пскова.

В ходе судебного разбирательства установлено, что ранее несудимые молодые люди в цветочном магазине на улице Леона Поземского в период с 7 января до 10 мая периодически оформляли возвраты денег по чекам клиентов на банковские карты, которые были у них в распоряжении. Таким образом, тайно на карты они получили денежные средства в размере 98 507 рублей.

Доступ к терминалу указанного магазина псковичка получила, поскольку была трудоустроена в качестве продавца.

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Подсудимые в зале судебного заседания признали вину и раскаялись в содеянном, частично погасили материальный ущерб, заявили о намерении полностью погасить исковые требования.

Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, окончательно назначил им наказание в виде лишения свободы условно.

Приговор суда в законную силу пока не вступил.