В России и мире

Ученый перечислил разрушающую кишечник еду

Рост заболеваний кишечника связан с употребление большого количества сахаров и рафинированной пищи, сообщает издание Focus.de со ссылкой на исследование немецких ученых. В частности, гастроэнтеролог Крефельде Томас Фрилинг убежден, что продукты, содержащие рафинированный сахар, вредно влияют на слизистую оболочку кишечника.

Источник: pixabay.com

Как пишет «Московский Комсомолец», в исследовании длительностью 10 лет принимали участие добровольцы в возрасте до 50 лет. Оказалось, что рак и другие заболевания возникали при длительном употреблении шоколада, мармелада и сладкой сдобной выпечки.

Ученый посоветовал как можно меньше употреблять в пищу солености, копчености и колбасы из-за канцерогенности. Такие продукты можно есть не более одного раза в неделю. Однако людям с метеоризмом и проблемами ЖКТ от них лучше вовсе избавиться.

Вредоносное влияние на кишечник оказывают жиры, которые содержаться в маргарине, майонезе, фаст-фуде и жареном мясе. Фрилинг советует есть бананы, рыбу, картофель и квашеную капусту, которые благотворно влияют на слизистую оболочку кишечника.