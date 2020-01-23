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Ученые рассказали о вызываемой дневным сном угрозе для жизни

Дневной сон по 6 - 7 раз в неделю способен привести к инсульту или инфаркту, выяснили ученые из Университетской клиники Лозанны в Швейцарии, отмечает Focus. Как пишет «Московский комсомолец», в течение нескольких лет изучались 3400 тысячи добровольцев, которые отмечали, как долго они спят днем.

Источник: pixabay.com

Оказалось, что те, кто спал хотя бы один-два раза в неделю днем, снизили риск возникновения инсульта, инфаркта и сердечных заболеваний на 48%. Но спавшие днем 6 - 7 раз в неделю имели больший риск развития сердечных заболеваний, чем те, кто спал только по ночам. При этом продолжительность сна решающего значения не имела.

Также исследователи не смогли ответить на вопрос, почему сон один раз в неделю снижает риск заболеваний сердца. Исследования продолжаются.