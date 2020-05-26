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Билл Гейтс счел глупыми теории о чипировании людей

Конспирологические теории по желанию массово чипировать человечество слишком глупы, чтобы их опровергать, заявил основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс. Об этом сообщает РИА Новости.

С начала эпидемии коронавируса в соцсетях и интернет-СМИ появились слухи, будто фонд Билла и Мелинды Гейтс хочет использовать вакцину от инфекции для чипирования и глобальной слежки за людьми.

«Я никогда не занимался микрочипами. Это почти невозможно опровергнуть, настолько это глупо и дико», - заявил американский предприниматель. Его слова цитирует издание Business Insider.

Деньги фонда Гейтса в 2018-2019 годах составили почти 10 процентов бюджета Всемирной организации здравоохранения. Фонд финансирует исследования лекарств и вакцин.