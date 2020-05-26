Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Правила использования газа
Преимущества пенсионной карты
Резиновые сапоги: за и против
образование сегодня и завтра
Удивительный кофе Доставка бесплатно
Состоялся традиционный Курган Дружбы
Здесь будет город-парк
Телефон прямого эфира 56-73-72
Наталья Федорова о реализации нацпроектов
Где купаются псковичи
Карфаген на Рижском проспекте
Нацпроекты в регионе: итоги первого года
 
 
 
ещё В России и мире 26.05.2020 08:130 Минобороны РФ: В результате крушения на Чукотке погиб экипаж вертолета Ми-8 15.07.2020 21:481 В Москве проходит акция против внесения поправок в Конституцию - есть задержанные 15.07.2020 20:061 Белоруссия отменила требование о двухнедельной изоляции для прибывших в страну россиян 15.07.2020 19:092 В России предлагают признать Black Lives Matter экстремистской организацией 15.07.2020 18:201 Ученые спрогнозировали падение численности населения Земли к концу века 15.07.2020 16:432 Следствие попросило арестовать четырех врачей за торговлю детьми
 
 
 
Самое популярное 12.07.2020 20:334 Невеста умерла во время свадебного застолья 14.07.2020 15:287 Чушью и ерундой назвал Игорь Савицкий социальные гарантии в Конституции 08.07.2020 13:170 Обнаружено тело утонувшего в реке Великой псковича 11.07.2020 16:440 Труп годовалого ребенка обнаружен в реке в Псковской области 09.07.2020 14:579 Парк «Россия — моя история» в Пскове. ЛОНГРИД
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
В России и мире

В Москве проходит акция против внесения поправок в Конституцию - есть задержанные

15.07.2020 21:48|ПсковКомментариев: 1

Сотрудники правоохранительных органов пресекают несанкционированную протестную акцию в центре Москвы вечером 15 июля.

Группа сторонников оппозиции, организовавшая несанкционированную акцию против внесения поправок в Конституцию на Пушкинской площади, направилась в сторону Цветного бульвара, передает Интерфакс.

Сотрудники правоохранительных органов неоднократно предупреждали участников акции о незаконности мероприятия и просили покинуть проезжую часть, однако оппозиционеры продолжили несанкционированную акцию.

После этого полицейские начали их задерживать. По данным ТАСС, задержаны около 30 человек.

Теги: #митинг #поправки в Конституцию
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 1Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы относитесь к запрету массовых мероприятий до 28 июля?
В опросе приняло участие 278 человек
15.07.2020, 22:150 Госархив Псковской области готовится к запуску сайта «Без срока давности» 15.07.2020, 21:481 В Москве проходит акция против внесения поправок в Конституцию - есть задержанные 15.07.2020, 21:290 Медалью «За заслуги перед Псковом» наградят акушерку, учителя и сотрудницу «ПТС» 15.07.2020, 21:124 На беременную псковичку напали три агрессивные собаки
15.07.2020, 20:550 В рамках развития моногорода Печоры будет реализовано шесть инвестпроектов 15.07.2020, 20:374 Депутаты обратятся в прокуратуру с просьбой проверить действия главы Пустошкинского района 15.07.2020, 20:221 Такие у нас законы - псковский фермер рискует остаться без выигранного гранта в 2 млн рублей 15.07.2020, 20:061 Белоруссия отменила требование о двухнедельной изоляции для прибывших в страну россиян
15.07.2020, 19:510 В Псковском бизнес-инкубаторе объявили конкурс на предоставление в аренду девяти офисов 15.07.2020, 19:370 Фотофакт: В Усвятах предприниматели устроили несанкционированную свалку 15.07.2020, 19:245 Александр Козловский о поправках в Конституцию, миссии депутата и «армянском радио» 15.07.2020, 19:092 В России предлагают признать Black Lives Matter экстремистской организацией
15.07.2020, 18:580 Три детских лагеря в Псковской области заключили договоры на вывоз мусора 15.07.2020, 18:461 В Конституции нашли противоречие со статьей Трудового кодекса 15.07.2020, 18:370 Велосипедиста сбили в центре Дно 15.07.2020, 18:290 В Пскове привели в порядок клумбу у памятной доски Константину Рокоссовскому
15.07.2020, 18:201 Ученые спрогнозировали падение численности населения Земли к концу века 15.07.2020, 18:111 Руководство «Ленфильма» надеется восстановить кинопроизводство до конца года 15.07.2020, 18:040 Международную встречу воздухоплавателей перенесли на следующий год 15.07.2020, 18:002 Сенаторы предложили повысить границу возраста определения молодежи
15.07.2020, 17:550 Псковичей ждет четверг без осадков 15.07.2020, 17:545 Новый руководитель будет завтра представлен коллективу санатория «Хилово» 15.07.2020, 17:460 Более 600 бойцов десантировались в ходе тактического учения в Псковской области 15.07.2020, 17:380 Охлобыстин объяснил, почему вступился за Ефремова
15.07.2020, 17:300 «Дорожник-2010» отремонтирует проезд у дома на Рижском проспекте за 1,2 млн рублей 15.07.2020, 17:220 Иностранцы не смогут быть гидами в России 15.07.2020, 17:101 Очередные специальные звания вручили ряду сотрудников середкинской колонии 15.07.2020, 16:590 Цветы с городской клумбы украли в Пскове, оставив сомнительную замену
15.07.2020, 16:513 Александр Седунов рассказал о настоящем и будущем псковского образования 15.07.2020, 16:432 Следствие попросило арестовать четырех врачей за торговлю детьми 15.07.2020, 16:360 Розыгрыш призов для онлайн-зрителей пройдет во время концерта «Спасибо Медикам» 15.07.2020, 16:310 Все въезжающие из-за рубежа в Латвию будут заполнять анкету
15.07.2020, 16:300 Три ножа попытался провезти россиянин через границу в Псковской области 15.07.2020, 16:270 Открытием стадиона отметят годовщину освобождения Себежа 15.07.2020, 16:230 Рынок на улице Текстильной в Пскове модернизируют с сохранением рабочих мест 15.07.2020, 16:202 Сирот в доме трудолюбия навестил митрополит Тихон
15.07.2020, 16:090 Из-за сноса аварийных деревьев в Пскове перекроют участок улицы Труда 15.07.2020, 16:0810 В редакцию ПЛН поступило заявление главы Гдовского района о вступлении в сторонники «Единой России» 15.07.2020, 16:030 DJ Costya Bic: Отсутствие в Пскове ночной жизни из-за коронавируса - непереносимо 15.07.2020, 16:000 Пропавший в Псковском районе пенсионер найден в болотистой местности
15.07.2020, 15:530 Интерактивную карту памятных мест создадут в Псковской области 15.07.2020, 15:521 Госдума одобрила поправки о трехдневном голосовании 15.07.2020, 15:432 Лев Шлосберг: Юрий Павлов не является членом «Единой России» 15.07.2020, 15:410 Глава Роспотребнадзора назвала количество россиян с иммунитетом к COVID-19
15.07.2020, 15:200 Росгвардейцам разрешат не представляться при срочном пресечении правонарушений 15.07.2020, 15:120 Бюро путешествий «Соцтурпроф» приглашает посетить Пушкинский заповедник 15.07.2020, 15:100 Плантация конопли уничтожена в Великих Луках. ВИДЕО 15.07.2020, 15:070 Мишустин: Ситуация с коронавирусом в России улучшается
15.07.2020, 14:500 «Двое на одного» с Львом Шлосбергом. ВИДЕО 15.07.2020, 14:500 Третий этап проекта «Билет в будущее» стартовал в Псковской области 15.07.2020, 14:450 Лев Шлосберг высказался категорически против сокращения числа депутатов областного Собрания 15.07.2020, 14:360 Общая задолженность по алиментам в России достигла 156 млрд рублей
15.07.2020, 14:290 Решение о дате проведения акции «Бессмертный полк» примут 16 июля 15.07.2020, 14:220 Псковский Росреестр напоминает собственникам о возможности защитить недвижимость 15.07.2020, 14:212 Восемь псковских многодетных семей получили новые автомобили 15.07.2020, 14:150 Безработный порезал собутыльника в Пскове
15.07.2020, 14:090 Построенный в псковской Толбице причал вызывает недоумение у местных жителей 15.07.2020, 14:000 Начался прием заявок на участие в региональном конкурсе проектов ТОС 15.07.2020, 13:520 Выставка «А жизнь только начинается» в Михайловском откроется для посетителей 15.07.2020, 13:470 В России выписали первую группу участников испытаний вакцины от COVID-19
15.07.2020, 13:440 Сбербанк снизил первоначальный взнос по ипотеке 15.07.2020, 13:420 Презентация проекта реконструкции проспекта Ленина продолжается в Великих Луках 15.07.2020, 13:330 Участники паломнической поездки в Никандрову пустынь посетят пять святых источников 15.07.2020, 13:204 Андрей Турчак: Партия несет ответственность за результат законодательного обеспечения поправок в Конституцию
15.07.2020, 13:080 Несколько сот тысяч рублей уже собрано в рамках акции #СпасибоМедикам 15.07.2020, 13:030 Песков ответил на вопрос о планах Путина на отпуск 15.07.2020, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Двое на одного» с Львом Шлосбергом 15.07.2020, 13:000 Пригородный поезд Псков – Великие Луки отправится в первый рейс 17 июля
15.07.2020, 12:532 «Поэт и правдоруб» Николай Рассадин: Обещали подарить калькулятор розовый... 15.07.2020, 12:510 «Транснефть – Балтика» подвела итоги благотворительной программы в первом полугодии 2020-го 15.07.2020, 12:423 Опасная болезнь зафиксирована у собак в Псковской области 15.07.2020, 12:390 Авиаперелеты между Россией и Турцией возобновились
15.07.2020, 12:264 Астрономы-любители запечатлели ретроградную комету в небе над Псковом. ФОТО 15.07.2020, 12:200 На концерт в рамках акции #СпасибоМедикам распродано более половины билетов 15.07.2020, 12:170 Киноманом может стать каждый — абонемент видеосервиса Wink делает фильмы доступнее 15.07.2020, 12:100 Псковская ГРЭС проводит гидравлические испытания тепловых сетей
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2020

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.