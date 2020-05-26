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В Москве проходит акция против внесения поправок в Конституцию - есть задержанные

Сотрудники правоохранительных органов пресекают несанкционированную протестную акцию в центре Москвы вечером 15 июля.

Группа сторонников оппозиции, организовавшая несанкционированную акцию против внесения поправок в Конституцию на Пушкинской площади, направилась в сторону Цветного бульвара, передает Интерфакс.

Сотрудники правоохранительных органов неоднократно предупреждали участников акции о незаконности мероприятия и просили покинуть проезжую часть, однако оппозиционеры продолжили несанкционированную акцию.

После этого полицейские начали их задерживать. По данным ТАСС, задержаны около 30 человек.