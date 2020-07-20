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В России и мире

Трамп понадеялся на российскую вакцину от коронавируса

14.08.2020 23:17|ПсковКомментариев: 0

Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на эффективность российской вакцины от коронавируса. По его словам, в США еще многого не знают о российском препарате. Глава государства отметил, что при его разработке были пропущены некоторые исследования. Он также сказал, что при создании вакцины очень важно пройти через весь процесс. Трамп добавил, что США, в свою очередь, очень продвинулись в разработке собственной вакцины от вируса.

Как отмечает «Лента.ру», ранее в США усомнились в реальности российской вакцины от коронавируса. Журналист CNN Зак Вольф заявил, что стремление страны к созданию вакцины частично объясняется политическим давлением Кремля, который стремится изобразить Россию как глобальную научную силу.

11 августа президент России Владимир Путин заявил о регистрации первой российской вакцины от коронавируса. Она станет доступна для граждан с января 2021 года. По словам Путина, вакцинация будет осуществляться только на добровольной основе. Он также рассказал, что вакцину на себе испытала одна из его дочерей.

Российской вакциной заинтересовались за рубежом. Вместе с тем США усомнились в ее безопасности. Фармкомпании призывали отложить регистрацию вакцины, так как ее качество еще неизвестно.

Источник: Псковская Лента Новостей
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