В России и мире

Третий случай смерти от бубонной чумы зафиксировали в Монголии

Еще один смертельный исход в результате заражения бубонной чумой зафиксировали в Монголии.

38-летний житель Завханского аймака на западе страны в августе употребил в пищу мясо сурков, вследствие чего заразился чумой и умер, пишет ТАСС со ссылкой на агентство Синьхуа. При этом у 25 человек, с которыми контактировал мужчина, инфекция выявлена не была.

Ранее сообщалось о смерти 42-летнего жителя Ховдского аймака и 15-летнего подростка из Гоби-Алтайского аймака, которые также умерли в результате заражения бубонной чумой.