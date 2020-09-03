В России и мире

Назван снижающий риск смерти от коронавируса фактор

Исследователи из Бостонского университета (американский штат Массачусетс) заявили, достаточный уровень витамина D в организме позволяет снизить риск неблагоприятного исхода при заражении коронавирусом. Результаты их работы опубликованы в электронной версии журнала PLOS One.

У 235 госпитализированных пациентов взяли образцы крови и измерили 25-гидроксивитамин D в сыворотке - маркер уровня витамина D. 74% участников исследования поступили в больницу с тяжелой формой коронавируса, 32,8% имели достаточный уровень витамина D. Летальных исходов среди людей в возрасте до 40 лет зафиксировано не было, однако из-за инфекции умерли 16,3% пациентов старше 40 лет. Из 206 человек в возрасте от 40 лет только 9,7% умерших имели достаточный уровень витамина D (не менее 30 нанограммов на миллилитр), в то время как 20% ушедших из жизни в данной категории имели уровень витамина менее 30 нг/мл. Кроме того, лишь 6,3% пациентов старше 40 лет умерли с уровнем 25-гидроксивитамина D в крови 40 нг/мл или выше, пишет ТАСС со ссылкой на исследование.

«Это исследование дает прямые доказательства того, что достаточность витамина D может уменьшить осложнения, включая цитокиновый шторм (быстрое высвобождение слишком большого количества белков в кровь - ред.) и, в конечном счете, смерть от (вызываемого коронавирусом заболевания - ред.) COVID-19», - отметил один из авторов исследования Майкл Холик.

В мае американские медики сообщили, что острая нехватка витамина D повышает вероятность развития самых тяжелых форм заболевания COVID-19 примерно на 15%. Это может быть связано с тем, что данный элемент помогает организму подавлять чрезмерную активность иммунной системы. Ученые из дублинского Тринити-колледжа по результатам проведенного исследования также указали на важное значение витамина D для профилактики и лечения коронавирусной инфекции, сообщила ирландская радиостанция Newstalk.