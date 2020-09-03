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Участники фармацевтического рынка заявили о сохранении дефицита лекарств в аптеках

Представители фармацевтического рынка сообщают о нехватке антибиотиков и противовирусных средств в аптеках. Исполнительный директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава Альянса фармацевтических ассоциаций Виктория Преснякова рассказала, что дефицит лекарств возник почти во всех регионах России.

Одной из причин эксперт назвала некорректно работающую систему маркировки лекарств (информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов - ИС МДЛП), пишет газета «Известия».

Генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев отметил, что производители не могут направить товар дистрибьюторам, потому что им приходится сутками ждать ответа от системы маркировки.

«Товар стоит в лучшем случае на складе, а в худшем в производственном цехе», - сказал отметил эксперт.

Представители отрасли настаивают на том, что нужно вводить дополнительные упрощения системы в период эпидемии, поскольку ситуация только усугубляется, и не понятно, когда она выровняется полностью.