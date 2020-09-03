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Более миллиона человек нашли работу на биржах труда в 2020 году

С января по октябрь 2020 года более 1 млн безработных граждан нашли работу и были сняты с учета в центрах занятости. В 2019 году этот показатель составил 660 тыс. человек, добавили в ведомстве.

«Сегодня на учете в центрах занятости состоят 3 млн 310 тыс. человек. По сравнению с пиковым периодом, численность зарегистрированных в центрах занятости безработных граждан сократилась почти на 400 тыс. человек. При этом почти половина зарегистрированных в центрах занятости граждан не имеют профессионального образования», - сообщили в Министерстве труда и соцзащиты.

Тем не менее, согласно данным общественного доклада Общероссийского народного фронта, россияне сталкиваются с большим количеством проблем при обращении в службы занятости населения (СЗН), пишет газета «Известия». Так, по данным исследования за 2019 год, при обращении в СЗН граждане сталкивались с отсутствием подходящих вакансий (37%) и предложениями только низкооплачиваемых мест (36%).

Кроме того, при обращении в СЗН, люди жаловались на необходимость сбора большого числа документов (9%), а также недостаточность информации в открытом доступе (8%). В самом ОНФ отметили, что проблемы в 2020 году сильно не поменялись.