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Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заболел коронавирусом

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в своем Twitter-аккаунте.

«Зацепило и меня: положительный тест на ковид», - написал он.

По его словам, болезнь проходит сносно. «Самоизолируюсь и лечусь», - уточнил Алексей Кудрин.

Напомним, в конце ноября глава Счетной палаты предупреждал, что в условиях второй волны COVID-19 от государства требуется больше мер помощи населению и малому и среднему бизнесу, чем весной 2020 года. Он также указывал, что вторая волнакоронавируса намного мощнее, чем первая.

«Сейчас в три и в четыре раза в некоторых регионах волна заболеваемости больше», — заявил Кудрин на Общероссийском гражданском форуме-2020, добавив, что во время второй волны COVID-19 у людей иссякают запасы.