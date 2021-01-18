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МИД РФ предупредил посольство США о последствиях вмешательства в дела России

Министерство иностранных дел России в ответ на появившуюся на сайте посольства США информацию о местах и времени проведения несанкционированных акций заявило, что попытки подобного «освещения» будут рассматриваться как грубое вмешательство в дела России.

Как передает «Коммерсант», посольство США в Москве опубликовало список мест, где будут проходить акции 23 января, и призвала американцев избегать подобных мероприятий.

«Любые попытки подобного "освещения" несанкционированных митингов будут рассматриваться как грубое вмешательство во внутренние дела нашей страны и вызовут соответствующую реакцию»,— говорится в Telegram-канале российского дипведомства.

В ведомстве считают, что такие данные «выходят за рамки "заботы" о собственных гражданах в России».

«Это совпадает с провокационными доктринальными установками Вашингтона по стимулированию "протестов в странах с неугодными им правительствами"»,— подчеркнули в ведомстве.