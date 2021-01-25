В России и мире

Соцсети в России начинают самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент

Сегодня, 1 февраля, в России вступил в силу закон, согласно которому социальные сети должны самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент.

«Соцсети обязаны незамедлительно принять меры по ограничению доступа к запрещенной информации, - сообщил ТАСС директор Ассоциации профессиональных пользователей соцсетей и мессенджеров Владимир Зыков. - В случае отсутствия возможности самостоятельно оценить противоправность контента, в течение суток администрация соцсети должна отправить данные в Роскомнадзор».

По его словам, на время оценки спорный контент придется заблокировать, а надзорное ведомство примет решение о снятии или сохранении ограничений. Пользователи, не согласные с вынесенным соцсетью решением, смогут обратиться в Роскомнадзор и оспорить блокировку.

К запрещенной информации относят материалы с порнографическими изображениями несовершеннолетних, информацию, склоняющую детей к совершению опасных незаконных действий. К ней также относятся данные о способах изготовления и использования наркотиков и о способах совершения самоубийства и призывы к нему.

Запрещенный контент - это и реклама дистанционной продажи алкоголя и интернет-казино; информация, которая в неприличной форме оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам государственной власти.

Запрещены также призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, терроризму и участию в несогласованных публичных мероприятиях.