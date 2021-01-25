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Горячую линию по оказанию психолого-педагогической помощи запустили для родителей в России

С 1 марта родители в России смогут обратиться с вопросами по развитию детей на специально созданную горячую линию Центра защиты прав и интересов детей, подведомственного Минпросвещения.

«1 марта 2021 года в рамках реализации федерального проекта "Современная школа" национального проекта "Образование" начинает работу горячая линия Центра защиты прав и интересов детей, подведомственного Минпросвещения России, по оказанию психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям), а также гражданам, которые хотят принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

На горячую линию можно будет обратиться по вопросам, связанным с индивидуальными и возрастными особенностями развития детей и подростков, межличностной коммуникацией между родителями и детьми, развитием, обучением и воспитанием детей с ОВЗ и инвалидностью, профилактикой проблем социализации и профориентации детей, освоения ими образовательных программ, а также с подготовкой граждан, желающих принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.

Услуги оказываются специалистами Центра защиты прав и интересов детей бесплатно по телефону горячей линии: 8 (800) 555-89-81.