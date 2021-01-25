В России и мире

Путин посоветовал российскому бизнесу инвестировать «в дом»

В условиях неопределенности на мировых рынках российским компаниям лучше делать инвестиции внутри страны, заявил президент Владимир Путин на совещании о мерах по повышению инвестиционной активности. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Руководители компаний, акционеры сами должны принимать решения, связанные с инвестиционной активностью и такими планами. Но в условиях большой неопределенности лучше в дом. Здесь спокойнее и надежнее», - приводит слова Путина РБК.

По мнению главы государства, вместо того чтобы выплачивать дивиденды и размещать средства в «тихих гаванях», российские компании должны «направить их на развитие собственных или новых бизнесов внутри России». И перед правительством сейчас стоит задача по созданию благоприятных условий для такого внутреннего инвестирования, отметил он.

«В связи с этим хочу поручить правительству вместе с деловыми объединениями проработать предложения в рамках налогового законодательства. Нужно разработать систему мер, чтобы стимулировать компании направлять полученную прибыль на финансирование инвестиционных проектов в России», - подчеркнул Путин.

Президент также поручил ФНС в течение года вести мониторинг прибыли и инвестиционной активности крупнейших отечественных компаний и ежеквартально отчитываться о судьбе доходов от внешней конъюнктуры — как эти средства конвертируются, вкладываются ли деньги в новые инвестиционные, инфраструктурные, социальные или экологические проекты.